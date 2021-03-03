TBMM Başkanı Şentop Edirne heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal başkanlığındaki Edirne heyetini kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal başkanlığındaki Edirne heyetini kabul etti.

Programları kapsamında başkentte bulunan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerinden Aydoğan Akıncı ve Halil Gümüş TBMM'de görüşmelerde bulundu.

Ardından heyet Aksal başkanlığında Şentop'u makamında ziyaret etti.

Heyet ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci