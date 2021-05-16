TBMM Başkanı Şentop, dünyanın, İsrail'in devlet terörünü sessizce izlediğini kaydetti
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TBMM Başkanı Şentop, dünyanın, İsrail'in devlet terörünü sessizce izlediğini kaydetti

TBMM Başkanı Şentop, dünyanın, İsrail'in devlet terörünü sessizce izlediğini kaydetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in devlet terörünün, dünya tarafından sessizce izlendiğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in devlet terörünün, dünya tarafından sessizce izlendiğini belirtti.

???????Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in devlet terörünü, insanlık suçlarını, bebek ve çocukları katledişini dünyanın sessizce izlemesini, teessürle ve öfkeyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şentop, paylaşımında Filistin'den çocuk ve kadınların fotoğraflarına da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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