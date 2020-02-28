TBMM Başkanı Şentop: "Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye...
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TBMM Başkanı Şentop: "Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye...

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir"

28.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:04
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir"

Kaynak: AA

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