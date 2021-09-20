TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en cömert ülkesiyiz (3)
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İSPANYA SENATO BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜTBMM Başkanı Şentop, daha sonra İspanya Senato Başkanı Ander Gil ile bir araya geldi.
İSPANYA SENATO BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı Şentop, daha sonra İspanya Senato Başkanı Ander Gil ile bir araya geldi. Şentop görüşmede, dost ve müttefik İspanya halkının iradesini temsil eden İspanyol Senatosu'nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Senato Başkanı Gil'i 12 Temmuz 2021'de devraldığı görevi nedeniyle tebrik eden Şentop, "İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler tarihi ve güçlü temellere dayanmaktadır. İspanya'yı kadim bir dost ve stratejik ilişkilere sahip olduğumuz bir ortak olarak görüyoruz" dedi.'AVRUPA'NIN KAPILARINI TUTUYORUZ'Başkan Şentop, Türkiye ve İspanya'nın NATO müttefiki olmasının da ülkeleri birbirine yakınlaştıran önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak, "İspanya'nın stratejik hedeflerimizden biri olan Avrupa Birliği (AB) üyeliğimize verdiği destek ve bu konudaki tutarlı ve ilkeli duruşunu takdirle karşılıyoruz. Türkiye de İspanya'ya aynı duyarlılıkla yaklaşmaktadır. Covid-19 salgını başlangıcında İspanya'da maske ihtiyacı belirdiğinde, maske ve çeşitli sağlık malzemesini süratle ulaştırdık. İspanya ve Türkiye biri Avrupa'nın batı ucunda, diğeri ise doğusunda Avrupa güvenliğinin köşe taşları, adeta Avrupa'nın kapılarını tutan stratejik öneme sahip devletlerdir" diye konuştu.'DÜZENSİZ GÖÇ KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ'Şentop, Türkiye ve İspanya'nın, Avrupa'nın sınırlarının ötesinden gelen düzensiz göç hareketlerinin kontrolünde kritik rol oynadığını söyleyerek, "Gerek çevremizdeki sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması gerekse düzensiz göç konusunda diyalog ve iş birliğimizin daha da geliştirilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Ülkelerimiz arasında son dönemde canlanan ilişkilerin parlamentolar arası boyutuna da ivme kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu ziyaretimizin, parlamenter seviyedeki ilişkilerimizde görmek istediğimiz yakınlaşma ve derinleşme için yeni fırsatlar sunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.'FETÖ OKULLARI KONUSUNDA İSPANYA'NIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'16 yıl önce dönemin Başbakanı Zapatero ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tohumlarını attığı Medeniyetler İttifakı girişiminin temsil ettiği değerlere verdiği desteklerinin ve bağlılıklarının tam olduğunu belirten Şentop, "İspanya'nın 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ülkemize verdiği desteği unutmuyoruz. Güvenliğimiz için önemli tehdit teşkil eden FETÖ ve PKK/YPG gibi örgütlere karşı ortak mücadelemizin devam edeceğine, İspanya'nın bu konudaki hassasiyetinin süreceğine inanıyoruz. Ülkemiz ve İspanya arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde, FETÖ terör örgütüne finansman sağlamanın yanında, propaganda yapmasına imkan tanıyan FETÖ okullarının faaliyetlerinin engellenmesi ve eğitim kurumlarının Türk Maarif Vakfına devri konusunda İspanya'nın desteğini bekliyoruz. Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında her alanda iş birliğini derinleştirmesi ve halklarımızın huzur ve refahına hizmet etmesi temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.