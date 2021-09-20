TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en cömert ülkesiyiz (2)

İSPANYA TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti kapsamında, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Merıtxell Batet ile bir araya geldi. Şentop burada yaptığı konuşmada, İspanya Parlamentosu'nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında son dönemde canlanan ilişkilerimizin parlamentolar arası boyutuna da ivme kazandırmak arzusundayız. Bu vesile ile beraberinizde bir heyetle sizi Türkiye'ye davet etmekten memnuniyet duyuyorum. İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler oldukça güçlü temellere dayanmaktadır. İspanya'yı kadim bir dost ve stratejik ilişkilere sahip olduğumuz bir ortak olarak görüyoruz. Ayrıca NATO müttefikleri olmamız da bizi yaklaştıran bir diğer unsurdur. İspanya'nın stratejik hedeflerimizden biri olan AB üyeliğimize verdiği destek ve bu konudaki tutarlı ve ilkeli duruşunu takdirle karşılıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, bu görüşmesinin ardından, İspanya Temsilciler Meclisi/Senato AB Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti.