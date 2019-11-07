TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası...

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması Toplantıdan detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması MEKSİKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Başkenti Meksiko'da, Meksika, Endonezya, G.

07.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:01
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması

Toplantıdan detaylar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması MEKSİKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Başkenti Meksiko'da, Meksika, Endonezya, G. Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği MİKTA ülkeleri Parlamento Başkanları zirvesine katıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası...
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