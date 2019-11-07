TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması Toplantıdan detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması MEKSİKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Başkenti Meksiko'da, Meksika, Endonezya, G.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması
Toplantıdan detaylar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması MEKSİKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Başkenti Meksiko'da, Meksika, Endonezya, G. Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği MİKTA ülkeleri Parlamento Başkanları zirvesine katıldı.
VİDEO: TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası...