TBMM Başkanı Şentop, dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'yı kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti.
???????Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen