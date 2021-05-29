TBMM Başkanı Şentop, dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'yı kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'yı kutladı

TBMM Başkanı Şentop, dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'yı kutladı
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Spor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti.

???????Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu!
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu!
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
Son dakika haberi | Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Son dakika haberi | Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
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TBMM Başkanı Şentop, dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'yı kutladı - Haberler Spor
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