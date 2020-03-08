TBMM Başkanı Şentop, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı
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Dünya Kadınlar Günü, Güncel

TBMM Başkanı Şentop, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın yolu, kadınların da, erkeklerle birlikte saygın bir yere sahip olabilmelerinden geçmektedir.

08.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:10
TBMM Başkanı Şentop, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın yolu, kadınların da, erkeklerle birlikte saygın bir yere sahip olabilmelerinden geçmektedir. Geleneklerimiz, kökleri büyük bir medeniyete dayanan kültürümüz de bunun böyle olmasını gerekli kılmaktadır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle mesaj yayınladı. Şentop, büyük devletlerin kadınıyla, erkeğiyle, zengin ve fakiriyle sınıf ve cinsiyet farklarını sorun olmaktan çıkararak iç barışını sağlamış sağlam toplum değerleri üzerinde yükseldiğini belirterek, "Huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın yolu, kadınların da, erkeklerle birlikte saygın bir yere sahip olabilmelerinden geçmektedir. Geleneklerimiz, kökleri büyük bir medeniyete dayanan kültürümüz de bunun böyle olmasını gerekli kılmaktadır. Ancak ülkemizde, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma, çalışma hayatında yer alma konusunda verdikleri mücadeleler bir tarafa, ne yazık ki kadınların yaşadığı en önemli sorunların başında 'şiddet' gelmektedir. Annemiz, kardeşimiz, eşimiz, evladımız olabilecek kadınların uğradığı şiddetin son bulması için, çıkarılan kanunlar ve sağlanmaya çalışılan koruma şartlarının ötesinde, toplum olarak çok daha büyük duyarlılıklara ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Eğitimiyle, sahip olduğu becerileri ortaya koyabileceği mesleği ve emeğiyle, toplum hayatına tıpkı erkekler gibi katılabilen güçlü ve etkili kadınların yetiştireceği çocuklar da, toplumumuzu ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımada en önemli faktör olacaktır. Ülkemiz, ailesini, evini, çevresini ve ülkesini seven ve toplumda hak ettiği yeri bulan kadınların omuzlarında daha da güçlenecektir. Bir günün değil, her günün kadınlarımız için güzel geçmesi dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

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