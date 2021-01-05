TBMM Başkanı Şentop, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

05.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:24
TBMM Başkanı Şentop, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Şentop, DSP Genel Başkanı Aksakal, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile Genel Sekreter Yardımcısı Ejder Onursal'ı makamında kabul etti.

Aksakal, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Meclis Başkanı Şentop'a, ekonomi, hukuk, demokrasi ve insan hakları reformu konusunda düşünce ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı sundu. Aksakal, söz konusu dosyaya ilişkin Şentop'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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