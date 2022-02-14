TBMM BAŞKANI ŞENTOP DOLMABAHÇE'DE SERGİ AÇILIŞINA KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sıtkı Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

İstanbul Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Sıtkı Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi açıldı. Açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda davetlinin katıldı. Dünyanın en önemli çini sanatçılarından olan ve 2010 yılında hayatını kaybeden Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü Sıtkı Olçar ve çini sanatçısı kızı Nida Olçar'ın ortak sergisinde Şentop açılış konuşmasını yaptı.

"ÇİNİNİN PİCASSO'SU VE ÇİNİ DERVİŞİ OLARAK ANILMIŞTIR"

"YÜZYILLAR ÖNCESİNE SELAM DURAN ESERLER ORTAYA ÇIKARMIŞ"

"YENİ NESİLLERE AKTARACAĞINA HİÇBİRİMİZİN ŞÜPHESİ YOK"

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Demirören Haber Ajansı - Güncel