TBMM Başkanı Şentop: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada...
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TBMM Başkanı Şentop: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada...

28.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:16
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada adil bir paylaşımın, hakça bir dağılımın olmazsa olmaz bir barış zemininde gerçekleşmesi için vardır.

TBMM Başkanı Şentop: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada adil bir paylaşımın, hakça bir dağılımın olmazsa olmaz bir barış zemininde gerçekleşmesi için vardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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