TBMM Başkanı Şentop: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada...

TBMM Başkanı Şentop: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada adil bir paylaşımın, hakça bir dağılımın olmazsa olmaz bir barış zemininde gerçekleşmesi için vardır.