TBMM Başkanı Şentop: "Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a...
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TBMM Başkanı Şentop: "Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a...

TBMM Başkanı Şentop: "Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

27.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:30
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır."

Kaynak: AA

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