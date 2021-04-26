TBMM BAŞKANI ŞENTOP DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE VE TARİHİMİZE İFTİRAYI REDDEDİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı'nın sözde 'soykırım' açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı'nın sözde 'soykırım' açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. TBMM başkanı olarak devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddettiğimi tekrar ifade ediyorum dedi.

TBMM'de 'Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi' ve 'İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli' düzenlendi. Meclis Başkanı Şentop, 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın işlediği suçlara ilişkin fotoğraf sergisini açıp, daha sonra panele katıldı. Panelde konuşan Şentop, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan gerilim ve çatışma sürecinde yaşanan hak ihlalleri ve Türkiye'deki Ermeni vatandaşların durumuna ilişkin bilgi ve belgeye dayalı olarak hazırladığı raporu anımsatarak, komisyon başkanı ve üyelerine tarihe şerh düştükleri için teşekkür etti. Şentop, bu raporun, savaş suçlarını düzenleyen Cenevre Sözleşmesi'nin Ermenistan tarafından defaatle ihlal edildiğini tescil ve ilan ettiğini vurguladı. Şentop, Ermenistan silahlı kuvvetleri 17 Ekim günü Gence şehrine orta menzilli füzelerle saldırmış ve 14 sivili öldürmüş, 57 sivili yaralamıştı. Saldırıda 20 bina tamamen yıkılmış, 4 kreş, bir ortaokul ve çocuk hastanesi zarar görmüştü. Gence'ye yaptığımız ziyarette saldırıya maruz kalan Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarına ortak olmuş ve onlara Türkiye olarak desteğimizi bildirmiştim dedi.

'TARİHİ VE HUKUKU HİÇE SAYAN SÖZLER'

TBMM Başkanı Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanmasının ardından panelin düzenlenmesinin ayrı önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu

Esasen bilimsel delillerle ve gerçeklerle kimin soykırımcı olduğunu müfterilerin yüzüne karşı haykırma zamanı çoktan gelmiştir. Kadim bir tarihe sahip olan milletimiz, tarih boyunca büyük ve güçlü bir millet olmanın bedelini, haksız ve hadsiz saldırılara maruz kalarak ödemiştir. ABD Başkanı'nın sözde 'soykırım' açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD'nin evrensel hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır. Bizler yüzyıllarca farklı birçok millet ile kapı komşusu olarak hiçbir ayrımcılık emaresi göstermeksizin yaşayan bir devletin torunları olarak bugün de var gücümüzle barışın yanında inanç ve kimlik dolayısıyla yaşanılan bütün ayrımcılıkların karşısında durmaya devam ediyoruz. ABD'nin 2021'de bu konuya ilişkin aldığı yeni siyasi tutum, değişikliğin yalnızca yeni yönetimde ve bu yönetimin tavrında olduğunu ortaya koymaktadır.

'ABD BAŞKANI TARİH UZMANI MIDIR'

Meclis Başkanı Şentop, Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesine tepki göstererek, 2021'de ne değişmiştir Konuya dair yeni bir kanıt veya yeni bir bilgi mi ortaya çıkmıştır ABD'nin yeni başkanı, Birinci Dünya Savaşı tarihi uzmanı mıdır Arşivlerde herkese açık tuttuğumuz yüz binlerce belge arasında incelemeler mi yapmıştır yeni başkanı ya da konuya dair tarihçilerin yeni açıklamaları mı olmuştur Bu soruların cevabı hepimizin malumudur. İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır dedi.

'ERMENİSTEN ÇAĞRILARIMIZA YANIT VERMEDİ'

Konunun iki farklı boyutu olduğunu aktaran Şentop, şöyle konuştu

Soykırım, kapsamı son derece belirli, kullanımı çok somut şartlara bağlanmış bir uluslararası hukuk kavramıdır. Açıkça tanımlanmış bir suça işaret eden bu kavram, 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere yalnızca yetkili bir mahkeme tarafından hüküm altına alınabilir. İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir. Konunun ikinci boyutu tarih boyutudur. Türkiye tarih bakımından da haklılığı konusunda büyük bir özgüven ve rahatlık içindedir. Bu bağlamda, 2005'te başbakan olarak görev yaptığı sırada, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Ermeni tarafına tarihi gerçekleri aydınlatmak üzere tarafsız bir ortak tarih komisyonu kurulmasını önermiştir. Bu teklif hala masada olmasına rağmen Ermenistan şu ana kadar çağrılarımıza yanıt vermemiştir. Türkiye, tarihin bu döneminin bilimsel tartışmasına her zaman hazır, istekli ve kendinden emin bir tavırla buna muktedir bir ülkedir.

'TÜRKİYE'YE ZARARI YOKTUR'

Meclis Başkanı Şentop, ABD Başkanı Biden'ın sözde 'soykırım' açıklamasının Türkiye'ye yönelik zararının olmadığını belirterek, şunları kaydetti

Nitekim, 1981'de benzer açıklamayı yapan bir başka ABD başkanı olmuştur. Türkiye bugün çok daha güçlüdür; dünyada ve bölgesinde çok daha etkilidir. Bu açıklamanın bölge ve dünya barışına, Ermenistan'a da bir faydası olmayacağını belirtmek isterim. Sadece dünyada ve bölgemizde en önemli sınamalardan geçmekte olan Türkiye-ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacaktır, büyük zarar görecektir. TBMM başkanı olarak devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddettiğimi tekrar ifade ediyorum. Hele hele tarihi hatta bugünü ayrımcılık, ırkçılık, soykırım, ülke dışında insanlığa karşı suçlarla sabıkalı olan ülkelerin yetkililerinin Türkiye hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca yarın Genel Kurul'da okunmak üzere ortak bildiri için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı