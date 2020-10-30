TBMM Başkanı Şentop: "Devletimiz İzmir için teyakkuzda"
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TBMM Başkanı Şentop: "Devletimiz İzmir için teyakkuzda"

30.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:52
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de meydana gelen depremin ardından devletin tüm birimlerinin müteyakkız halde olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de meydana gelen depremin ardından devletin tüm birimlerinin müteyakkız halde olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını ve bazı binaların yıkıldığını üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Şentop, "Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir. İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

Şentop, şiddetli depremden dolayı can kayıpları haberlerinin de gelmeye başladığını belirterek, "Devletimiz bütün birimleriyle sahadadır. Provokatif ve kirli bilgilere itibar etmemek, alet olmamak önem taşıyor. Resmi makamlarımızın titiz çalışma ve açıklamaları dikkatle takip edilmeli; teyakkuz sürüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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