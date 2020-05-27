TBMM Başkanı Şentop: "Demokrasimiz, sivil siyaset ve aziz milletimizin hukukunu bizzat koruma... TBMM Başkanı Şentop: "Demokrasimiz, sivil siyaset ve aziz milletimizin hukukunu bizzat koruma şuuru, 27 Mayıs askeri darbesinden bu yana iftihar edeceğimiz bir seviyede gelişmiştir.

TBMM Başkanı Şentop: "Demokrasimiz, sivil siyaset ve aziz milletimizin hukukunu bizzat koruma şuuru, 27 Mayıs askeri darbesinden bu yana iftihar edeceğimiz bir seviyede gelişmiştir." Kaynak: AA