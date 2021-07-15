Şentop: "Darbenin en büyük hedeflerinden bir tanesi milli iradenin tecelligahı olan TBMM'ydi"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz'da halkın devlete sahip çıkmak için sokaklara döküldüğünü belirterek, "Darbenin en büyük hedeflerinden bir tanesi milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisiydi" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz'da halkın devlete sahip çıkmak için sokaklara döküldüğünü belirterek, "Darbenin en büyük hedeflerinden bir tanesi milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisiydi" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "5. Yılında 15 Temmuz" paneline katıldı. Panelde konuşan Şentop, "15 Temmuz siyasete, devlete karşı değil, bunların aksine siyasetin, devletin, anayasal düzenin yanında duran bir halk hareketiydi. Halk anayasal düzeni korumak, devlete sahip çıkmak, siyasi iktidara sahip çıkmak için sokaklara dökülmüştü. Millet gelmiş Meclisin önünü kapatmış, tankların Meclise girmesine engel olmaya çalışıyor, genel olarak darbeye engel olmaya çalışıyordu. Darbenin en büyük hedeflerinden bir tanesi milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisiydi" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da yaşanan devlet-millet bütünleşmesine dikkat çeken Şentop, "Halk-devlet, halk-siyasi iktidar arasında ne kadar büyük bütünleşme varsa, siyasi iktidar, devlet ne kadar halkı, milleti temsil ediyorsa, halk ne kadar kendine yakın hissediyorsa, siyasi iktidar, devlete o kadar sahip çıkıyor. Türkiye'de tarihe baktığınızda büyük hamleler yaptığımız dönemlerin millet ve devlet bütünleşmesinin en yoğun gerçekleştiği dönemler olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk - Muhammet Mücahit Dereli - Yunus Emre Kartal - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı