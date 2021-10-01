TBMM Başkanı Şentop: 'Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur' - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop: "Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur"

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur"

TBMM Başkanı Şentop: "Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur"

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Şentop: 'Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur' - Haberler
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