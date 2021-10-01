TBMM Başkanı Şentop: "Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur"
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop: "Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur"
TBMM Başkanı Şentop: "Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur"
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri