TBMM Başkanı Şentop'dan 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek açıklaması Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında açıklama yaptı. Şentop, "Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şentop, "Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA