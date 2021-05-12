TBMM Başkanı Şentop'dan, Hemşireler Günü için kutlama mesajı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yaşadığımız bu zorlu süreçte, ailesinden, sevdiklerinden büyük fedakarlıklarda bulunan, milletimizin sağlığı için hayatlarını adayan bütün hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Size milletçe minnettarız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay