TBMM Başkanı Şentop'dan, Hemşireler Günü için kutlama mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'dan, Hemşireler Günü için kutlama mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'dan, Hemşireler Günü için kutlama mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu zorlu süreçte, ailesinden, sevdiklerinden büyük fedakarlıklarda bulunan, milletimizin sağlığı için hayatlarını adayan bütün hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Size milletçe minnettarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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