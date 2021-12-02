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TBMM Başkanı Şentop, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nebati'yi tebrik etti

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nebati'yi tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati'yi tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati'yi tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Sayın Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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