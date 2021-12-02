TBMM Başkanı Şentop, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nebati'yi tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati'yi tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Sayın Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet