TBMM Başkanı Şentop'dan Dilmener ve Döngeloğlu için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'dan Dilmener ve Döngeloğlu için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'dan Dilmener ve Döngeloğlu için taziye mesajı
03.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener ve ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu için baş sağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener ve ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, on binlerce öğrenci yetiştiren, İstanbul'dan komşusu Dilmener'in, koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Koronavirüs tedavisi gören Döngeloğlu'nun vefatına ilişkin de Şentop, "Çok üzgünüz. Geniş bir kitle üzerinde çok büyük emeği olan Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, ayrıca Dilmener ve Döngeloğlu'nun ailelerini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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