TBMM Başkanı Şentop'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
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TBMM Başkanı Şentop'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

15.12.2020 01:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 01:51
TBMM Başkanı Şentop'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır" dedi. Şentop, Türkiye'nin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade etti.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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