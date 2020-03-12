TBMM Başkanı Şentop'dan "12 Mart Muhtırası" mesajı
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Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

TBMM Başkanı Şentop'dan "12 Mart Muhtırası" mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'de meşru siyasete yönelik her darbenin, milletin tarih sahnesinde hak ettiği yeri almasına itirazı olan güçlerin tezgahı olduğunu belirtti.

12.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:12
TBMM Başkanı Şentop'dan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'de meşru siyasete yönelik her darbenin, milletin tarih sahnesinde hak ettiği yeri almasına itirazı olan güçlerin tezgahı olduğunu belirtti.

Şentop, Twitter hesabından, Türk demokrasi tarihinde, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra sivil siyasete yapılan "ikinci müdahale" olarak anılan 12 Mart 1971 Muhtırası'nın 49'uncu yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mustafa Şentop, mesajında, "Türkiye'de meşru siyasete yönelik her darbe, milletimizin tarih sahnesinde hak ettiği yeri almasına itirazı olan güçlerin tezgahıdır. 12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümünde, demokrasiye düşman bu zihniyetin, tarih önünde daima mahkum olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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