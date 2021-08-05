TBMM Başkanı Şentop, Cumurhubaşkanı Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere İran'da
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TBMM Başkanı Şentop, Cumurhubaşkanı Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere İran'da

TBMM Başkanı Şentop, Cumurhubaşkanı Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere İran'da
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere beraberindeki AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Meclis heyeti ile İran'a geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere beraberindeki AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Meclis heyeti ile İran'a geldi.

Şentop'u, Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ruhullah Mütefekkir Azad ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs karşıladı.

Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve Ak Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de heyette yer alıyor.

Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşecek ve Reisi'nin Meclisteki yemin törenine katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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TBMM Başkanı Şentop, Cumurhubaşkanı Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere İran'da - Haberler
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