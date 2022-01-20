Şentop, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile görüştü

ABU TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile görüştü.

ABU TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile görüştü.

Şentop'un konakladığı Emirates Palace Otel'de gerçekleşen ve beraberindeki parlamenter heyetinin de katıldığı görüşmede, Türkiye-BAE ilişkileri ve yeni dönemden beklentiler ele alındı. Görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınmasına ilişkin temenniler dile getirildi.

BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BAE'ye yapacağı ziyareti dört gözle beklediklerini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop ise Türkiye ve BAE arasında uzun bir tarihi bağın bulunduğunu ifade ederek, yakın ilişki ve iş birliği için her iki tarafın da istekli olduğunu, BAE yetkililerinin de güçlü bir irade içinde olduğunu söyledi.

Şentop daha sonra Dubai'deki Expo 2020'de Türkiye, BAE ve Azerbaycan stantlarını ziyaret etmek amacıyla Dubai'ye hareket etti.