TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız BAE'ni ziyaret edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız BAE'ni ziyaret edecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan TBMM Başkanı Şentop, basına yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde BAE'ni ziyaret edeceğini söyledi.

? Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan TBMM Başkanı Şentop, basına yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde BAE'ni ziyaret edeceğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız BAE'ni ziyaret edecek

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız BAE'ni ziyaret edecek

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız BAE'ni ziyaret edecek

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title