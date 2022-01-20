TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız BAE'ni ziyaret edecek
? Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan TBMM Başkanı Şentop, basına yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde BAE'ni ziyaret edeceğini söyledi.
? Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan TBMM Başkanı Şentop, basına yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde BAE'ni ziyaret edeceğini söyledi.