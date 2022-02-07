TBMM Başkanı Şentop Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yok

Tbmm Başkanı Şentop, Tbmm'nin açılışının 102'nci yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin son derece sınırlı yapıldığını belirten Şentop, "Sağlık Bakanlığı'nın hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörüleri göz önünde bulundurularak, bu yıl daha genişletilmiş şekilde yapmayı arzu ediyoruz. Bu çerçevede milli iradenin tecelligahı Tbmm'nin kuruluşunun 102'nci yılını ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerle kutlamayı planladık" dedi.

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olamayacağı tartışmalarına ilişkin ise "Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Hukuken hiçbir tartışma yoktur. Üç değil iki kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayımlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Tartışmalar gereksiz. Yakın zamanda bu konuda bir makale yayımlayacağım" dedi.