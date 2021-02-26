TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum gününü sosyal medya hesabından tebrik etti.

Twitter'daki paylaşımında, "Allah sıhhat afiyetle, hayırlı ve uzun ömür versin." ifadelerini kullanan Şentop, ayrıca "İyi ki Doğdun Milletin Adamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan özel bir videoya da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan