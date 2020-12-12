TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı İranlı yetkililerin kullandığı yakışıksız tutumu kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında bazı İranlı yetkililerin kullandığı "yakışıksız tutumu" kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran'a uygulanan ambargo ve tecrit karşısında daima cesaretle hukuku savunan Cumhurbaşkanımıza karşı, bazı İranlı yetkililerce sergilenen yakışıksız tavırlar asla kabul edilemez. Kendilerine karşı ambargo uygulayanlara gösteremedikleri tepkiyi Türkiye'ye yöneltenler iki ülke arasındaki ilişkilerin değerini anlayamayan haddini bilmezlerdir, yapılan açıklamaları ve çirkin yayınları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen