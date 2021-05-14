TBMM Başkanı Şentop, Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Çorlu Kaymakamlığı önünde karşılanması Kaymakamlık makamındaki görüşmeden detaylar Ziyaret sonrası toplu fotoğraf çekimi Basın mensupları ile toplu fotoğraf çekimi TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ ziyaretleri kapsamında Çorlu Kaymakamlığını...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Çorlu Kaymakamlığı önünde karşılanması

Kaymakamlık makamındaki görüşmeden detaylar

Ziyaret sonrası toplu fotoğraf çekimi

Basın mensupları ile toplu fotoğraf çekimi

TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ ziyaretleri kapsamında Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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