TBMM Başkanı Şentop, Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Çorlu Kaymakamlığı önünde karşılanması Kaymakamlık makamındaki görüşmeden detaylar Ziyaret sonrası toplu fotoğraf çekimi Basın mensupları ile toplu fotoğraf çekimi TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ ziyaretleri kapsamında Çorlu Kaymakamlığını...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Çorlu Kaymakamlığı önünde karşılanması
Kaymakamlık makamındaki görüşmeden detaylar
Ziyaret sonrası toplu fotoğraf çekimi
Basın mensupları ile toplu fotoğraf çekimi
TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ ziyaretleri kapsamında Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı