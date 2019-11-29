TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı
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TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

29.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:51
TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı

TBMM Başkanı , Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan 2. Abdülhamid Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Şentop'un konuşması-Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duası-Açılışın yapılması-Cuma namazı

-Görüntüler FTP'de


Kaynak: DHA
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