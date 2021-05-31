TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Meclis Başkanı Houmed ile görüştü Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, küresel meselelerin ancak uluslararası iş birliğiyle çözülebileceğini belirterek, "Bütün dünyadaki dost ve kardeşlerimize destek olabilmek için gayret sarf etmeye devam ediyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, küresel meselelerin ancak uluslararası iş birliğiyle çözülebileceğini belirterek, "Bütün dünyadaki dost ve kardeşlerimize destek olabilmek için gayret sarf etmeye devam ediyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ile telefonla görüştü.

Houmed, görüşmede, Ankara'da TBMM faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğüne dair meslek içi eğitim almak istediklerini söyledi.

TBMM'nin deneyimlerinden kendi meclis çalışanlarının faydalanmasını; parlamenter faaliyetler, meclis işleyişi ve faaliyetleri konusunda eğitim almak istediklerini dile getiren Houmed, Şentop'a, İstanbul'da gerçekleştirilecek Filistin konulu İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısına daveti için teşekkür etti ve toplantıya katılacağını bildirdi.

Houmed, "Filistin konusu hepimizi çok derinden etkileyen bir konu ve inşallah bu dünyadan ayrılmadan önce bu konuyu halletmiş ve çözmüş oluruz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Türkiye ve Cibuti arasındaki ilişkilerin, parlamentolar arasında da çok iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

2019 yılında ikili ve çok taraflı platformlarda yüz yüze bir araya gelme ve istişare etme fırsatını birçok defa bulduklarını anımsatan Şentop, "Kovid-19 salgını nedeniyle temaslarımız maalesef akamete uğradı. Küresel salgının en yakın zamanda ortadan kalkmasını, parlamentolarımız ve halklarımız arasındaki karşılıklı ziyaretlerin eski günlere dönmesini temenni ediyorum." dedi.

Şentop, şunları kaydetti:

"Ülkenizde 2021 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen seçimleri yakından takip ettik. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı İsmail Omer Guelleh'in yüzde 97 gibi bir oy yüzdesiyle yeniden seçilmesini memnuniyetle karşıladık. Kendisini tebrik ediyorum.

Türkiye olarak, gerek küresel salgın gerek uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren, barış ve huzuru etkileyen hassas siyasi meselelerde kırılgan, ihtiyaç sahibi, mazlum ve mağdur kesimlere destek olma gayretlerimiz devam ediyor. Farklı coğrafyalarda bulunsak da insanlığın kaderinin bir olduğunu düşünüyoruz. Küresel meselelerin ancak uluslararası iş birliğiyle çözülebileceğinden hareketle bütün dünyadaki dost ve kardeşlerimize destek olabilmek için gayret sarf etmeye devam ediyoruz.

Mübarek Ramazan ayında Filistin'de yaşanan mezalime hepimiz şahit olduk. Bu saldırıların bir an önce sona ermesi ve tekrarlanmaması için birçok diplomatik girişimde bulunduk. Bu görüşmemiz vesilesiyle İstanbul'da, tarih henüz netleşmedi ancak Meclis Başkanları seviyesinde İSİPAB Filistin Komitesi'ni toplayacağız. Söz konusu toplantıya sizin de iştirak etmenizden memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim."

Şentop, Cibuti Meclisi çalışanlarına, TBMM'de bir bilgi-tecrübe paylaşım programı tertiplenmesi için gerekli çalışmaların başlatılabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden