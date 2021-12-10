TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Boughali ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali ve parlamento üyeleriyle bir araya geldi.

Şentop, ev sahipliğini yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nda gerçekleştirilen ikili görüşmede, Cezayir ile Türkiye'nin 5 asırdır kadim bir ilişkisi olduğunu, ikili ilişkilerin yararlarına olacak şekilde dizayn edilmesi gerektiğini ifade etti.

Karma ekonomi toplantısının 9 yıl sonra yapıldığını hatırlatan Şentop, "Cezayir bizim Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağımızdır. 3,5 milyar dolar bir ticaret hacmimiz var. Gerek savunma sanayi ve diğer alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Parlamentolar arasında da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Türk firmalarına umutla bakmaktayız"

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali de Şentop'a kendilerini ağırlamaktan onur duyacaklarını ifade etti.

Boughali, "Ekonomik ilişkilerimiz her geçen gün artarak devam etmektedir. Türk firmalarına umutla bakmaktayız. Ekonomik ilişkilerimiz geniş bir alanı kaplamaktadır." dedi.