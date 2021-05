TBMM Başkanı Şentop Cezayir Millet Konseyi Başkanı Goudjil ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Goudjil ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Bu asırlara dayanan dostluk bağları temelinde gelişen ikili ilişkilerimizin daha da kuvvetlenmesi için ülkelerimizin en üst seviyede irade ve kararlılık sergilemesi memnuniyet vericidir. Ülkelerimiz, parlamentolarımız ve halklarımız arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasının; Kuzey Afrika bölgesinin huzur ve istikrarı için büyük ehemmiyet arz ettiğini düşünüyorum. Bilhassa Libya'daki sürecin başarıyla tamamlanması bakımından bizlere önemli görevler düşmektedir. Türkiye ve Cezayir'in, Libya'daki sorunların çözümlenmesine birlikte çalışarak katkıda bulunabileceği bir hakikattir. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum bütün Cezayir halkına parlamento üyelerine tebrik ettiğimi iletmenizden memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

Yaptığı telefon görüşmesinde Filistin konusuna da değinen Başkan Şentop, "Bölgelerimiz için, dünya için, istikbal için, ümit var olsa da bayramı hüzünlü bir şekilde geçirdik. Filistin'den gelmeye halen devam eden, dozajı mütemadiyen artan acı haberler, dünyadaki iki milyarı aşkın Müslümanı derinden rencide etmektedir. Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden Gazze'de onlarca sivilin katledilmesine kadar giden siyonist İsrail zulmünü gördükçe endişelenmemek mümkün değil. İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"İsrail'e artık dur demenin, vakti gelmiştir, çoktan geçmektedir"

İkili telefon konuşmasında Filistin'in haklı davasının yanında olduklarını vurgularken, Başkan Şentop şunları kaydetti:

"İsrail'e artık dur demenin, Filistin'i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir, çoktan geçmektedir. Biz Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Bayram münasebetiyle kardeş ülkelerin Meclis Başkanlarıyla da telefonla görüşmeleri yaptım üç gündür. Onlarla görüştük prensip olarak mutabık kaldığımız hususlar var. Üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları bu Filistin meselesi demiyorum artık ben İsrail meselesi diyorum. İsrail sorunudur bu. İsrail sorununa derhal ve en kuvvetli şekilde tepki vermek için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum uluslararası platformlarda. Öncelikle İslam İşbirliği Teşkilatını üye ülkeler parlamenter birliği öncülüğünde bir olağanüstü toplantı gerçekleştirmenin doğru olacağı kanaatindeyim ilk aşamada. Daha sonra bir heyet oluşturarak bu heyetin öncülüğünde dönem başkanlığı Türkiye'de bulunan Asya Parlamenterler Asamblesi'ni toplamayı arzu ediyoruz. Olağanüstü bir toplantı akabinde de bu konuyu parlamenterler arası birlik gündemine taşımak burada en azından parlamento gündem çağrısı oluşturmak gibi adımlar atmanın doğru olacağını düşünüyorum. En azından dünyayı bilgilendirmek adına çok faydalı olacağını düşünüyorum. Uygun bir zamanda yüz yüze istişarelerde bulunma temennisiyle şahsınızı Türkiye'ye davet ediyorum. Dost ve kardeş Cezayir halkına en iyi dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum."

İki ülke arasındaki dostluğun çok kuvvetli olduğunun altını çizen Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil de TBMM Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Her daim ileriye doğru ilerlemesini gelişmesini ve refah içerisinde olmasını arzu etmekteyiz. İki ülke arasındaki ilişkiler iyi bir düzeydedir. Dolayısıyla biz hep birlikte bunu desteklemek için bunu daha ileri götürmek için hep beraber çalışmamızı sürdürüyoruz. Türkiye ve Cezayir'in önünde aslında çok imkanlar vardır özellikle bölgede ve dünyada. Özellikle Libya'da Cezayir olarak bizim için şuan ki dönem çok hassas bir dönemden geçmekteyiz. Şunu belirtmek istiyorum; şu an en önemli şey Libya'daki istikrarın bir an önce sağlanmasıdır. Biz Türkiye ve Cezayir olarak her zaman Libya'yı destekliyoruz bunu devam ettirmeliyiz. Şu anda tabi ki Libya'nın dışında gerçekten önemli sorunların anası olarak nitelendirdiğimiz Filistin meselesi var bildiğiniz gibi. Bu Filistin meselesi sadece İslam alemi için değil bütün dünya için gerçekten çok büyük bir sorun şuanda bizim önümüzde durmaktadır ve biz şu günlerde maalesef Filistin halkı açısından Filistin açısından çok zor günler yaşamaktayız. Bizim Cezayir olarak Filistin ile ilgili tutumuz gerçekten çok açık bir tutumdur ve kalıcıdır, esastır ve hiçbir zaman değişmemiştir. Filistin bizim için çok çok önemlidir. Şu dönemde özellikle Filistin konusunda şu anda bu dönemde neler yapıldığı neler yapabiliriz niçin böyle oldu bütün bu nedenleri hepsini objektif bir şekilde önümüze koymalıyız ve bunu tartışmalıyız. Çünkü bizim önümüzde şu anda bölgede aktif olan bir Siyonizm vardır ve bu Siyonizm'e karşı neler yapabiliriz. Irk ayrımcılığı ve zulüm uygulayan bir yönetimdir bu. Bu yönetime karşı neler yapabiliriz nasıl durdurabiliriz bunu mutlaka ele almamız gerekiyor. Biz sizinle hemfikiriz gerçekten hem üslup yönünden hem yöntem neyse o konuda gerçekten sizinle hemfikiriz. Bu sadece dediğiniz gibi buralarda da kalmayıp Arap Parlamento Birliği olarak orada çalışmalarımız var. Aynı zamanda Afrika Parlamentolar Birliği arasında da çalışmalarımız devam etmektedir. Biz Türkiye'nin bulunduğu her platformda, neredeyse Türkiye biz orada. Türkiye ile birlikteyiz. Önemli olan koordinasyon içinde iş yapmamız gerekmektedir. Çok cesaret verici bir tutuma intikal ettirmeliyiz. Bildiğimiz eski klasik diplomatik yöntemleri bir kenara atmalıyız diye düşünüyorum. Bazı ülkeler İsrail'le diplomatik ilişkiler kurmaya başladılar bu İsrail'i çok cesaretlendirdi. Bu şekilde başladı ve daha güçlü bir şekilde Filistin'in üstüne gitmeye başladı. Türkiye halkına Türkiye parlamento üyelerine buradan selamlarımı iletiyor, hepsinin bayramlarını kutluyorum. Zor bir dönem geçirmekteyiz hep birlikte Cezayir'de de parlamento seçimleri yapılacak pandemi dönemi de var ancak uygun bir vakit ayarlayabilirseniz yüz yüze görüşmek isterim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı