TBMM Başkanı Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Meclis'teki makamında kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Meclis'teki makamında kabul etti.

Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Gazi Meclisimizde misafir ederek, çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Şanlı tarihimizin şahidi Gazi Meclisimizin tapu senedini takdimlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kurum'un takdim ettiği tapu senedinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 174'üncü kuruluş yıl dönümü anısına hazırlandığı bilgisi yer alıyor.

Meclis'in görselinin yer aldığı tapu senedinde taşınmaz bilgileri ile Meclis'in konumunu gösteren karekod da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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