TBMM Başkanı Şentop, "Çerkez Sürgünü'nün 157. yılı"nda yaşamını yitirenleri andı
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TBMM Başkanı Şentop, "Çerkez Sürgünü'nün 157. yılı"nda yaşamını yitirenleri andı

TBMM Başkanı Şentop, 'Çerkez Sürgünü'nün 157. yılı'nda yaşamını yitirenleri andı
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkez Sürgünü'nün 157. yılında yaşamını yitirenleri andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkez Sürgünü'nün 157. yılında yaşamını yitirenleri andı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Çerkes Sürgünü'nün 157. yılında, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları bir kez daha hatırlıyor ve acılarını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çerkeslerin zulme karşı verdikleri kahramanca mücadele asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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TBMM Başkanı Şentop, "Çerkez Sürgünü'nün 157. yılı"nda yaşamını yitirenleri andı - Haberler
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