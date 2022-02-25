TBMM Başkanı Şentop: Çatışmalar, savaşlar, işgaller sorunu çözmüyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Biz gerek bölgemizde gerekse dünyanın neresinde olursa olsun devletlerin arasındaki ihtilafların diyalog, müzakere yoluyla, barış yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çatışmaların, savaşların, işgallerin sorunları çözmediğini bugüne kadar yaşamış olduğumuz bütün süreçler, tarih gösteriyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile birlikte 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programına katıldı. Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıyı değerlendirdi. İşgallerin sorunları çözmediğini belirten Şentop, şunları söyledi:

Mevkidaşları ile görüşmeler yaptığını kaydeden Şentop, "Pazartesi günü ben Gürcistan'daydım. Gürcistan'da meclis başkanıyla da görüştük. Cumhurbaşkanıyla, başbakanla görüştük. Bütün bölgede bir ciddi tedirginlik olduğunu biliyoruz. Biz tekrar ifade edelim. Bütün taraflar sadece iki ülke değil. Konuya müdahil olan, görüş belirten herkes barış ve müzakere yolunu, diyalog yolunu önermelidir diye düşünüyorum. Gerekli irtibatta olduğumuz, görüştüğümüz herkese de bu mesajı ifade ediyoruz, söylüyoruz. Montrö Antlaşması önemli bu konuda Ukrayna büyükelçisinin de bir talebi olmuştu. Ama antlaşmadaki hükümler çok açık ve çok net. Türkiye bu antlaşma hükümlerini net bir şekilde kararlılıkla takip etmektedir. Bugüne kadar da böyle oldu. Bundan sonra da bu antlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet ediyor, edecek" dedi.