TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı (3)

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir anayasaya ihtiyacının olduğunu belirterek, "Bunu tartışmak lazım. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir anayasa tartışmasıdır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir anayasaya ihtiyacının olduğunu belirterek, "Bunu tartışmak lazım. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir anayasa tartışmasıdır." dedi.

Şentop, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TBMM Başkanlığına sunulan dokunulmazlık dosyalarını Karma Komisyona havale ettiklerini aktaran Şentop, bu konuda Meclis Başkanlığının başka bir görevinin olmadığını söyledi.

Eskiye göre, dosyalarda suçların mahiyeti ve sayısı itibarıyla bir farklılığın söz konusu olduğunu anımsatan Şentop "Eskiden suçlar çoğunlukla 'adi' suçlar diyebileceğimiz suçlardı ve sayısı azdı. Bunun irdelenmesi gerekir. Terör irtibatlı suçların artmış olmasının, toplamda dosya sayısının da artmış olmasının üzücü olduğu kanaatindeyim. Milletvekillerinin eski dönemlere kıyasla bu kadar fazla dosyasının olması, parlamento açısından da iyi bir görüntü değil." diye konuştu.

Dokunulmazlıkların kaldırılması ve sonrasındaki süreçlerin, Türkiye'nin görüntüsünü nasıl etkileyeceğine ilişkin soru üzerine Şentop, bunun hukuki bir süreç olduğunu ve hukuki süreçlerde bu tür kaygıların öne çıkmasının doğru olmadığını ifade etti.

Dokunulmazlığın "Milletvekilinin şahsını değil parlamentonun işleyişini korumak için getirildiğini" vurgulayan Şentop, diğer taraftan dokunulmazlık konusunun, "suç işleme özgürlüğü" olarak anlaşılmaması gerektiğini dile getirdi.

Şentop, "Parlamentonun işleyişini sekteye uğratmayacak bir sonuç arzu edilmelidir; öbür taraftan da dokunulmazlığın suiistimaline, suç işlemiş kişilerin milletvekili adayı yapılarak dokunulmazlık altına alınarak kurtarılmasına yönelik bir mekanizmaya dönüştürülmemelidir. Bu ikisi arasındaki dengeyi komisyon kuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ara seçim senaryoları var, böyle bir öngörünüz var mı?" sorusuna ise Şentop, "Hayır" yanıtını verdi.

"Yeni Anayasayla ilgili süreç başlayacak mı? Devreye girecek misiniz?" sorusu üzerine, TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bana görev düştüğünde devreye gireceğim ama bunun olabilmesi için, harekete geçebilmek için, yürünebilecek bir ortamın olup olmadığına bakmak lazım.

Türkiye zaten uzun zamandır bir anayasa tartışması içinde. Hükümet sistemi tartışması yapanlar aslında bir anayasa tartışması yapıyor. Sistem değişikliği, ancak anayasa değişikliği ile olabilir. Dolayısıyla 'o sistem olmasın bu sistem olsun' tartışması yapıldığı sürece, Türkiye, adı konulmamış bir anayasa tartışması yaşıyor aslında.

'Sistem değişikliği yapalım, eskiye dönelim' demek geriye doğru bir tartışmadır, ama bunun, yeni anayasa tartışması içerisinde konuşulması ileriye dönük bir tartışma olacaktır.

Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir anayasaya ihtiyacı var. Bunu tartışmak lazım. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir anayasa tartışmasıdır."

Şentop, yeni anayasa tartışmalarında "hükümet sistemi" üzerinde tıkanıklık yaşanması durumunda, bunu millete götürecek formüllerin geliştirilebileceğini belirtti.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı