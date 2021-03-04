TBMM Başkanı Şentop, büyükelçiler Taşhan ve Mercan'ı kabul etti
04.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:41
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ile Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı ayrı ayrı kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ile Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı ayrı ayrı kabul etti.
Şentop'un makamındaki görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen