Şentop, Dünya Kadın Satranç Ustası'nı 23 Nisan etkinliklerine davet etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şentop, Dünya Kadın Satranç Ustası'nı 23 Nisan etkinliklerine davet etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'teki temasları sırasında, ilk Kadın Satranç Ustası Nona Gaprindashvili ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'teki temasları sırasında, ilk Kadın Satranç Ustası Nona Gaprindashvili ile görüştü.

3 Mayıs 1941 doğumlu Nona Gaprindaşvili Gürcü satranç oyuncusu FIDE unvanı Büyük Usta (Grandmaster) olan ilk kadın satranç ustası. Gaprindaşvili, 1962-1978 yılları arasında altıncı kadınlar dünya satranç şampiyonu oldu. Meclis Başkanı Şentop, satranç oyunculuğu devam eden Nona Gaprindaşvili'yi 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde devam eden ve finali TBMM'de oynanacak olan satranç turnuvasına davet etti. Gaprindaşvili de davetten çok memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Sağlığım yerinde olursa seve seve gelirim. Benim için şeref verici bir şey memnuniyetle katılacağım. Turnuvalara şampiyonalara katılırım. Güzel bir etkinlik, güzel düşünülmüş. Büyük bir teşvik' dedi.

Şentop, Dünya Kadın Satranç Ustası'nı 23 Nisan etkinliklerine davet etti

Şentop, Dünya Kadın Satranç Ustası'nı 23 Nisan etkinliklerine davet etti

Şentop, Dünya Kadın Satranç Ustası'nı 23 Nisan etkinliklerine davet etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ulusal Egemenlik, Mustafa Şentop, 23 Nisan, Çocuk, Politika, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title