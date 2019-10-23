TBMM Başkanı Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Namgyel ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'i karşılaması Tokalaşma görüntüsü Görüşmeden görüntüler Hediye takdimi Yemek masasındaki görüntüleri Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'in mecliste bombalanan yerleri gezmesi Butan...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'i karşılaması
Tokalaşma görüntüsü
Görüşmeden görüntüler
Hediye takdimi
Yemek masasındaki görüntüleri
Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'in mecliste bombalanan yerleri gezmesi
Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel'in genel kurulu gezmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel ile görüştü.