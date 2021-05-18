TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Ulusal Meclisi Başkanı Sakande ile telefonda görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Ulusal Meclisi Başkanı Sakande ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Ulusal Meclisi Başkanı Sakande ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Ulusal Meclisi Başkanı Alassane Bala Sakande ile telefon görüşmesinde, "Filistin'de yaşanan, dozajı mütemadiyen artan elim olaylar dünyadaki iki milyarı aşkın Müslümanı derinden rencide ediyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Ulusal Meclisi Başkanı Alassane Bala Sakande ile telefon görüşmesinde, "Filistin'de yaşanan, dozajı mütemadiyen artan elim olaylar dünyadaki iki milyarı aşkın Müslümanı derinden rencide ediyor. Başta İSİPAB olmak üzere üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları bu meseleye derhal tepki vermek için harekete geçirmemiz gerektiğini kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, mevkidaşı Sakande ile yaptığı görüşmede, Burkina Faso halkının geçmiş Ramazan bayramını kutladı.

Ramazan ayında ve bayram günlerinde gündemin ağırlıklı konusunun Filistin'den gelmeye devam eden acı haberler olduğunu anımsatan Şentop, Burkina Faso'nun İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB) dönem başkanı olduğunu anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Filistin'de yaşanan, dozajı mütemadiyen artan elim olaylar dünyadaki iki milyarı aşkın Müslümanı derinden rencide ediyor. Başta İSİPAB olmak üzere üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları, bu meseleye derhal tepki vermek için harekete geçirmemiz gerektiğini kanaatindeyim. Bayram vesilesiyle, parlamento başkanı dostlarımızla yaptığım görüşmelerde tabiatıyla bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Aynı zamanda İSİPAB üyesi de olan bu ülkelerle Filistinli kardeşlerimiz için hangi adımları birlikte ve süratle atabileceğimizi istişare ettik."

Türkiye'nin aktif üyesi olduğu İSİPAB'ın Filistin Komitesinin, 24 Mayıs'ta Tahran'da olağanüstü toplanması için bir girişimin yürütüldüğünü dile getiren Şentop, "Büyük bir olay, vahşet yaşanırken Filistin Daimi Komitesinin üye ülkelerin tam katılımıyla, meclis başkanlarının tam olarak katılması etkili bir sonuç ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sakande ise Türkiye'nin Filistin ile ilgili çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek, konferansın Kovid-19'la mücadele sürecinde online olarak yapılması önerisini dile getirdi.

Alassane Bala Sakande, ayrıca etkili bir bildirinin hazırlanması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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