TBMM Başkanı Şentop: "Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme... TBMM Başkanı Şentop: "Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme iradesi, darbelere karşı çıkma direnci anayasal düzenin savunma kararlığı bunmaktadır.

TBMM Başkanı Şentop: "Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme iradesi, darbelere karşı çıkma direnci anayasal düzenin savunma kararlığı bunmaktadır." Kaynak: AA