TBMM Başkanı Şentop: "Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme...
TBMM Başkanı Şentop: "Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme iradesi, darbelere karşı çıkma direnci anayasal düzenin savunma kararlığı bunmaktadır.
27.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:13
TBMM Başkanı Şentop: "Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme iradesi, darbelere karşı çıkma direnci anayasal düzenin savunma kararlığı bunmaktadır."
Kaynak: AA