TBMM Başkanı Şentop: Bu yıl çoşkumuzu alanlara taşıramadağımız için mahzunuz
TBMM Başkanı Şentop, "COVID-19 salgınına karşı aldığımız sağlık tedbirleri çerçevesinde bu yıl coşkumuzu, heyecanımızı alanlara, meydanlara taşıramadığımız için mahzunuz" ifadesini kullandı.
22.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:30
TBMM Başkanı Şentop, "COVID-19 salgınına karşı aldığımız sağlık tedbirleri çerçevesinde bu yıl coşkumuzu, heyecanımızı alanlara, meydanlara taşıramadığımız için mahzunuz" ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com