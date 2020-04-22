TBMM Başkanı Şentop: Bu yıl çoşkumuzu alanlara taşıramadağımız için mahzunuz TBMM Başkanı Şentop, "COVID-19 salgınına karşı aldığımız sağlık tedbirleri çerçevesinde bu yıl coşkumuzu, heyecanımızı alanlara, meydanlara taşıramadığımız için mahzunuz" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, "COVID-19 salgınına karşı aldığımız sağlık tedbirleri çerçevesinde bu yıl coşkumuzu, heyecanımızı alanlara, meydanlara taşıramadığımız için mahzunuz" ifadesini kullandı. Kaynak: Dunya.com