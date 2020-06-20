TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına...
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TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına...

-TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik.

20.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:37

-TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik. 100'den fazla ülkenin de yardımına koştuk. Bu hususta gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık."

TBMM Başkanı Şentop: 'Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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