TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına... -TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik.

-TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik. 100'den fazla ülkenin de yardımına koştuk. Bu hususta gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık." Kaynak: AA