TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına...
-TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik.
20.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:37
-TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik. 100'den fazla ülkenin de yardımına koştuk. Bu hususta gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık."
Kaynak: AA