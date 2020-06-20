TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına... TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik.

TBMM Başkanı Şentop: "Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik. 100'den fazla ülkenin de yardımına koştuk. Bu hususta gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık." Kaynak: AA