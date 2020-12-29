TBMM Başkanı Şentop: "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir"
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TBMM Başkanı Şentop: "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir"

29.12.2020 21:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 21:34
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, akademisyen Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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