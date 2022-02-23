TBMM Başkanı Şentop, Brunei Milli Günü'nü kutladı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Brunei Milli Günü'nü kutladı

AA, Ertuğrul Subaşı - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, Brunei Milli Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Brunei Milli Günü'nü kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Brunei Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Brunei Yasama Konseyi Başkanı Abdul Rahman Mohamed Taib'e tebrik mektubu gönderdi.

Brunei'nin Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, mektubunda şunları kaydetti:

"Türkiye ile Brunei arasındaki mevcut iyi ilişkilerimiz çerçevesinde parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin de karşılıklı temaslar ve diyalog yoluyla güçlendirilmesi ümidiyle zatıalinize ve Brunei halkına sıhhat ve huzur, şahsınızda Brunei Yasama Konseyinin değerli üyelerine çalışmalarında başarılar temenni ederim."

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

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