TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Alagiç ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba'yı kabul etti
AA / Adem Balta - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti.
ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti.
Şentop, sosyal medya hesabından, büyükelçiler Alagiç ile Abba'yı kabul ettiğine dair paylaşımda bulundu.
AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri
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