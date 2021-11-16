TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Alagiç ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba'yı kabul etti - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Alagiç ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba'yı kabul etti

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Alagiç ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba'yı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti.

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti.

Şentop, sosyal medya hesabından, büyükelçiler Alagiç ile Abba'yı kabul ettiğine dair paylaşımda bulundu.

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