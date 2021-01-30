TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum

30.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:39
TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum

TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorumTBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum.

TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi. Şentop, "Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır" ifadesini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cemal Hünal Feyza Aktan Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 12:50:37. #1.14#
title