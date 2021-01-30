TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum

TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorumTBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum.

TBMM Başkanı Şentop: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi. Şentop, "Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır" ifadesini kullandı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı